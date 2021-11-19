Норвежского лыжника, двукратного олимпийского чемпиона Симена Хегстада Крюгера покусали собаки во время пробежки в Осло. Об этом пишет местное издание VG.

Во время пробежки рядом со спортсменом появились два маленьких терьера. По словам Крюгера, сначала они бегали вокруг и играли, а потом напали на него.

Собак оттащили хозяева, а лыжнику пришлось обратиться к медикам. Те сделали укол от столбняка и назначили курс антибиотиков.

Тренер Крюгера Эрик Мюр Носсум пошутил, что это "расплата" за летнее происшествие, когда Симен проткнул палкой ногу коллеге Шуру Рете.

Симену Хегстаду Крюгеру 28 лет. В 2016 году он стал чемпион мира среди юниоров в гонке на 15 км. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане он выиграл золото в скиатлоне и эстафете, а также завоевал "серебро" в гонке на 15 км.

На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе в 2021 году спортсмен завоевал две серебряные и одну бронзовую медали.

Напомним, что чемпионку России по лыжному фристайлу задержали с грузом героина.