Олимпийского чемпиона на пробежке покусали собаки (фото) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Норвежского лыжника, двукратного олимпийского чемпиона Симена Хегстада Крюгера покусали собаки во время пробежки в Осло. Об этом пишет местное издание VG.
Во время пробежки рядом со спортсменом появились два маленьких терьера. По словам Крюгера, сначала они бегали вокруг и играли, а потом напали на него.
Собак оттащили хозяева, а лыжнику пришлось обратиться к медикам. Те сделали укол от столбняка и назначили курс антибиотиков.
Тренер Крюгера Эрик Мюр Носсум пошутил, что это "расплата" за летнее происшествие, когда Симен проткнул палкой ногу коллеге Шуру Рете.
Симену Хегстаду Крюгеру 28 лет. В 2016 году он стал чемпион мира среди юниоров в гонке на 15 км. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане он выиграл золото в скиатлоне и эстафете, а также завоевал "серебро" в гонке на 15 км.
На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе в 2021 году спортсмен завоевал две серебряные и одну бронзовую медали.
Напомним, что чемпионку России по лыжному фристайлу задержали с грузом героина.
по теме
Пятикратный чемпион Европы по дзюдо, шестикратный чемпион СССР по самбо Анатолий Бондаренко умер в Москве на 78-м году жизни из-за коронавирусной инфекции
В 2018 году Шон Роден завоевал титул "Мистер Олимпия" в возрасте 43 лет. После триумфа карьера Шона пошла на спад. Из-за обвинений в изнасиловании его отстранили от всех соревнований
Хлебникову с ожогами лица и груди доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Она находится в реанимации на аппарате ИВЛ. Ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное
Во время игры между командами "Педрас Рубас" и "Оливейро ду Дору" в воздухе жестко столкнулись два футболиста. 18-летний Жозе Габриэль ударился головой и без сознания рухнул на газон
Наша команда завоевала 8 медалей: 2 "золота", 3 "серебра" и 3 "бронзы". В общем командном зачете Украина занимает четвертое место после России (8-6-4), Узбекистана (3-5-3) и Беларуси (3-0-5)