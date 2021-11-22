В Одессе нового начальника районного управления Национальной полиции задержали за взяточничество. Об этом сообщает издание "Думская".

Полковник Нацполиции был уличен в получении неправомерной выгоды в день своего назначения на должность. Не чистого на руку правоохранителя задержали на 23-м километре автомобильной трассы "Одесса-Южный" сотрудниками ГБР и СБУ.

Отмечается, что правоохранитель требовал и получил 4 тысячи долларов США за закрытие уголовного производства по факту подделки документов. В настоящее время в кабинете фигуранта уголовного дела провели обыски и изъяли вещественные доказательства.

Читайте также, в Николаеве задержали при получении взятки начальника отдела Главного управления Госгеокадастра в Николаевской области. Взятку чиновница требовала за то, чтобы "решить земельный вопрос" - разделение на паи земельного участка сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, экс-глава Козовского районного суда Тернопольской области, уличенный в получении взятки, был приговорен к 6 годам лишения свободы Высшим антикоррупционным судом. Сотрудник Фемиды получил неправомерную выгоду в размере 2 тысяч долларов.

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