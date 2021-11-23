І знову "Північний потік". Білий дім надав конгресменам свіжий звіт щодо ситуації навколо скандального газогону. В ньому пропонує нові санкції. Але чому преса вважає їх формальністю? І чому припускає навіть, що "труба" запрацює вже "за кілька місяців"? Дмитро Анопченко розбирався у ситуації.

Заголовки ЗМІ, особливо в Україні, сьогодні просто кричать про "нові санкції щодо російського газогону". Журналісти пишуть про них як про доконаний факт, забуваючи сказати, що станом на тепер це, по-перше, поки що тільки пропозиції Держдепу, які відомство передало в Конгрес. І що навіть вони стосуються не оператора газопроводу, не фірм, які його страхують (а це могло б реально зупинити проєкт), а лише однієї підставної компанії, задіяної на будівництві, та її судна, яке вже кілька разів від санкцій ховали.

Американська адміністрація зобов'язана раз на квартал надсилати в Конгрес доповідь із переліком компаній, які беруть участь у спорудженні російської труби для можливого запровадження санкцій. Опубліковане напередодні повідомлення Державного департаменту США саме містить чергові "цілі": має згадку про пов'язану з Росією компанію Transadria (проти неї пропонують запровадити санкційні обмеження) та судно, що їй належить - Marlin.

І тут - справжній детектив! Преса з'ясувала: фірма, яку пропонують покарати, має кіпрську реєстрацію, по суті це підставна структура, яка потрібна була, щоб приховати зв'язок із Росією. А от згаданий у документах корабель Marlin - спеціальне судно для підводних інспекцій і ремонтів - уже кілька разів перепродавали й перейменовували; спеціально, щоб американських санкцій уникнути!

Якщо відкрити морські реєстри, це судно постійно змінює власників і назви - як тільки перефарбовувати напис на борту встигають. Воно називалось Olympic Intervention; рік тому стало власністю іншої фірми-прокладки й отримало назву Josh; цього року його знову перепродали й назвали Marlin. Зараз поки що санкції запропонували, але не запровадили, вочевидь, встигнуть перепродати, вчергове змінивши назву.

Тобто нинішній крок США радше символічний. І вимоги Конгресу виконали - не причепитися, і водночас загальмувати початок експлуатації газогону це аж ніяк не зможе. Показово, що в цій самій доповіді Держдеп згадує ще одне судно - Blue Ship, але воно німецьке, ба більше - належить структурі, пов'язаній із урядом ФРН, тому жодних дій проти нього взагалі не буде.

Усе це й дало підстави авторитетному агентству Bloomberg вустами експертів припустити сьогодні, що другий "Північний потік" запрацює вже "за кілька місяців". Адміністрація Байдена між двома вогнями. Держдепартамент прагне натиснути на Росію - цього вимагають законодавці - і водночас жодним чином не налаштувати проти себе Німеччину (це рішення президента).

І така "половинчаста політика" і російський газозін по суті не притримає, і вже точно не заспокоїть критиків цього проєкту в Конгресі, які все так само вимагають від Білого дому жорстких дій.