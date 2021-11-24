Євросоюз перегляне правила в'їзду для жителів країн з-поза меж Шенгенської зони. Рішення ухвалили через загострення ситуації з коронавірусом. Чого очікувати українцям та чи закриють кордони - дізнавалась Олена Абрамович.

У Євросоюзі наразі відбувається не що інше, як пандемія невакцинованих. З такою заявою в Європарламенті виступила єврокомісар з питань охорони здоровʼя Стелла Киріакідес. І оголосила - Єврокомісія готує нові правила для подорожей, які, з одного боку, зроблять мандрівки безпечнішими, а з іншого - заохотять людей вакцинуватися.

Стелла Киріакідес, єврокомісар з питань охорони здоровʼя:

Проєкт, який затвердять цього тижня, підтвердить ключову роль європейського цифрового ковід-сертифіката, яким зараз користуються для подорожей. Ми також оновимо рекомендації щодо поїздок до ЄС з інших країн світу.

Якими саме будуть нові правила, єврокомісар не уточнила. Проте натякнула: йтиметься про третю - бустерну дозу вакцини. І вже скоро без неї ковід-сертифікати стануть недійсними, написали західні ЗМІ. Чутки підтвердили європейські міністри, які зібралися на нараду з цього питання у Брюсселі.

Томас Бірн, міністр європейських справ Ірландії:

Ми очікуємо на сигнали від ЄС - Європейської медичної агенції та Єврокомісії щодо бустерних доз та їхньої фундаментальної важливості. А також, як вони вплинуть на цифровий ковід-сертифікат.

Гашпер Довжан, міністр закордонних справ Словенії:

Попри те, що вакцинація триває, нам необхідно продовжувати працювати. Ми маємо розвіювати сумніви щодо імунізації, боротися з дезінформацією щодо побічної дії та наслідків і заохочувати громадян щеплюватися.

Наразі більшість країн вважають вакцинацію дійсною протягом року від останнього щеплення. Проте Австрія з понеділка скоротила цей період до дев'яти місяців. У Брюсселі хочуть зафіксувати спільний підхід для всіх. А також подумають про заборону подорожей для невакцинованих, які раніше могли користуватися негативним тестом.

Жан Ассельборн, міністр європейських та закордонних справ Люксембургу:

Нам потрібно погодити спільні правила щодо того, коли саме вважати вакцинацію протермінованою. І з якого часу запроваджувати бустерну дозу. Ці строки мають бути однаковими як у Люксембурзі, так і в Греції, Німеччині чи Франції. Це в інтересах кожного жителя ЄС.

Якщо Єврокомісія пристане на австрійський підхід - про термін дії вакцинації дев'ять місяців, - то щеплені у травні українці вже не зможуть подорожувати до ЄС у лютому. Потрібно буде робити третю дозу. Наразі наших щеплених туристів пускають майже в усі країни Шенгену. Виняток - Австрія, Мальта і Болгарія, які через сплеск коронавірусу тимчасово не приймають мандрівників з-поза меж ЄС.