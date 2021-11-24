Кабмин усилил ограничения для невакцинированных украинцев [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Кабинет министров Украины на своем заседании 24 ноября утвердил постановление об усилении карантинных ограничений для граждан, не прошедших вакцинацию от коронавируса, в регионах, где установлена "желтая" зона карантина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Алексей Гончаренко.
"Усиливаем карантинные меры для невакцинированных граждан в желтой зоне", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что теперь в "желтой" зоне работа кафе, ресторанов, спортзалов, торговых центров и других общественных заведений будет разрешена при условии вакцинации хотя бы одной дозой 100% персонала (или отрицательного ПЦР-теста, или сертификата о выздоровлении). То же касается посетителей.
Как сообщали "Подробности", "желтый" ковид-сертификат о наличии первой прививки теперь действует 30 дней вместо 120-ти раньше.
При этом сотрудники заведений общепита и спортзалов обязаны проверять наличие COVID-сертификатов через приложение "Дія" по QR-коду, а не только проверять визуальное наличие. Штраф за нарушение - 34-170 тыс. грн.
В настоящее время в "желтой" зоне карантина находятся Кировоградская и Тернопольская области, а большая часть регионов отнесена к "красной" зоне с максимальными карантинными ограничениями.
Напомним, что за минувшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировано 14 325 новых подтвержденных случаев COVID-19, прививку сделали более 286 тыс. человек. С начала вакцинальной кампании от COVID привились более 13 млн украинцев.
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