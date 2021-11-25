Польські прикордонники звинуватили своїх білоруських колег у спробі їх засліпити лазерами

На білорусько-польському кордоні чергові провокації. Поблизу села Черемха майже дві сотні нелегалів намагалися прорватися на територію Польщі.

Водночас польські прикордонники звинуватили своїх білоруських колег у спробі їх засліпити лазерами та стробоскопами. За повідомленням польської прикордонної служби, це була лише одна із численних спроб нелегалів перейти кордон.

Самі мігранти сьогодні на пункті пропуску "Брузги" влаштували акцію протесту з проханням до європейських країн прийняти їх.