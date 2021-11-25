Дві сотні нелегалів штурмували польський кордон [ Редактировать ]
На білорусько-польському кордоні чергові провокації. Поблизу села Черемха майже дві сотні нелегалів намагалися прорватися на територію Польщі.
Водночас польські прикордонники звинуватили своїх білоруських колег у спробі їх засліпити лазерами та стробоскопами. За повідомленням польської прикордонної служби, це була лише одна із численних спроб нелегалів перейти кордон.
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