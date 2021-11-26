Бельгійські школярі отримуватимуть гроші за їзду на велосипедах [ Редактировать ]
У бельгійському Генку школярі отримуватимуть гроші за ходіння пішки чи їзду на велосипедах! Щоправда, кошти будуть віртуальними, їх можна витратити на певні види дозвілля. Приміром, придбати абонемент у спортивну секцію чи до бібліотеки. Для визначення подоланої відстані - на рюкзаках кріпитимуть датчики. Однак коли саме запрацює це ноу-хау - ще невідомо. Фахівці сподіваються, таке заохочення стане ефективним у рамках ініціативи щодо зменшення викидів CO2 в атмосферу.
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