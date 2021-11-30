Навчання силовиків не припинятимуться, поки мігранти не покинуть Білорусь

Спецоперація "Полісся" розпочалася на кордоні з Білоруссю. Щоб запобігти прориву мігрантів - прикордонники, нацгвардійці, поліцейські та працівники СБУ - спільно проводять тренування. За порядком стежать із землі, і з неба.

Вишкіл на Волині - бачили мої колеги. Там майже тисяча умовних біженців намагалися прорвати наші рубежі. Як їх стримували - дивіться далі.

Мігранти прямують до українського кордону. Налаштовані рішуче і готові прориватися за будь-яку ціну. Це сценарій чергових навчань силових підрозділів на Волині. Умовні нелегали штурмують пункт пропуску "Дольськ". Звідси до Білорусі менш як чотири кілометри. А головне - тут є міжнародна траса. Тож саме сюди можуть ринути мігранти.

Леонід Баран, директор департаменту охорони державного кордону України:

Найближчі мігранти, які зараз появилися уже активніше ми відстежуємо. Це Брест і околиці божеств. Відповідно кілометрів сто п'ятдесят.

Внимание, внимание вы нарушаете государственную границу Украины. Против вас будет применена сила в соответвии с законодательством Украины.

А це вже мігранти проривають загороджений рубіж - колючий дріт та "живий щит" з прикордонників та нацгвардійців.

Іван Зорін, заступник командира 45 полку імені Олександра Красіцького Національної гвардії України:

Наша основна задача була надати допомогу державній прикордонній службі на момент, коли був прорив кордону і потрібно було мігрантів витіснити за межі території. Воно психологічно складно, але люди в нас умовно вже підготовлені, що це може бути й не сніжка, може бути й камінь і ще щось тяжче.

Та якщо ж групі мігрантів вдасться прорватися, то їх мають взяти в оточення зі спецмашин та спецпризначенців.

У цей час у селі біля кордону спецпризначенці СБУ відпрацьовують інший сценарій - затримання диверсантів.

Максим Юрчишин, заступник начальника штабу Антитерористичного центру при СБУ:

З тих мігрантів, які там нелегально могли перетнути державний кордон в тому числі й розглядаємо, що могли й проникнути диверсанти.

Такі навчання на українських рубежах - наразі вкрай необхідні - аби не допустити міграційної кризи. Адже загроза нікуди не ділася, кажуть у МВС, бо нелегали й досі в Білорусі.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Ми розуміємо, що якщо мова йде про погіршення погодних умов. Так і погіршення умов перебування мігрантів в республіці Білорусь. Не виключений жоден сценарій досі. Є небезпека, що сили мігрантів можуть бути спрямовані в сторону України. Ми розуміємо, що найкращі гарантії державної безпеки - це є надійний державний кордон.

Володимир Нікіфоренко, керівник Міжвідомчого координаційного штабу з протидії можливій міграційній кризі на кордоні з Республікою Білорусь:

Навчання проводяться дійсно у всіх п'яти областях, які межують з РБ. Під час цих навчань найважливіше, що ми отримали - це взаємодія між всіма суб'єктами сектору безпеки й оборони та це можливість реагувати разом на всі виклики й загрози.

Українсько-білоруський кордон з неба патрулюють гелікоптери та безпілотники. Прикордонники кажуть - поки там спокійно.

Сергій Дейнеко, голова Державної прикордонної служби України:

Меседжі, які висуває суміжна держава, ми бачимо про залякування, про те, що можливо перенаправлення груп незаконних мігрантів, але зараз їх на кордоні не спостерігаємо.

Українські силовики вишкіл проходять вже майже місяць. За цей час встигли напрацювати послідовність дій. У разі, якщо мігранти все ж потраплять на українську землю, кажуть, готові прибути у місце прориву менш ніж за годину.

Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України:

Наша готовність і докладання значних зусиль в посилення нашого кордону так само надсилає потужний сигнал тим урядам і тим діям, які можливо планувались. І ми сподіваємося, що демонструючи саме такий підхід нам вдасться уникнути міграційної кризи на кордоні з Україною.

У прикордонних з Білоруссю областях й надалі триватиме спеціальна операціях "Полісся". Навчання силовиків не припинятимуться, поки мігранти не покинуть Білорусь.