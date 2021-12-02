Опозиційні депутати закликають президента збільшити соцвиплати для людей з інвалідністю [ Редактировать ]
Збільшити соцвиплати для людей з інвалідністю. А ще - відновити роботу "Слов'янського курорту" для оздоровлення та реабілітації. З такими вимогами опозиційні депутати - звернулися до президента, уряду та парламенту. Напередодні міжнародного дня людей з інвалідністю вони провели зустріч із громадськими організаціями.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Они просят, чтобы хотя бы их выплату в 1900 грн в месяц, которые им сегодня платят, проиндексировали до реального прожиточного минимума. Чтобы им дали возможность и простимулировали работадателей, чтобы люди с инвалидностью могли также работать и зарабатывать себе деньги. Мы зарегистрировали семь законопроектов в парламенте, где также показали пути решения этих вопросов.
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