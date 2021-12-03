Україна підписала угоду про повітряне сполучення з Ісландією [ Редактировать ]
Прямі рейси відтепер можливі між Україною та Ісландією. Країни підписали угоду про повітряне сполучення. Таке повідомляють у вітчизняному МЗС.
Переговори про можливість польотів провели міністри закордонних справ напередодні в Стокгольмі. Спільна угода регулюватиме порядок рейсів, роботу авіаперевізників, а також умови отримання дозволів на виконання регулярних польотів.
Дотепер українці літали до Рейк'явіка з пересадкою.
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