Через мороз та ожеледицю на Рівненщині тимчасово обмежили рух транспорту. Понад дві з половиною години на територію регіону поліція не впускала фури-ваговози. Усе для того, аби уникнути довжелезних заторів. Надвечір дорожнє полотно перетворилося на справжню ковзанку. І хоч його посипали сіллю, проте вона не встигала розплавити ожеледицю. Обмеження руху зняли лише після десятої години вечора.

Дмитро Леонтіюк, речник Служби автомобільних доріг у Рівненській області: