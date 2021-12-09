На Рівненщині тимчасово обмежили рух транспорту [ Редактировать ]
Через мороз та ожеледицю на Рівненщині тимчасово обмежили рух транспорту. Понад дві з половиною години на територію регіону поліція не впускала фури-ваговози. Усе для того, аби уникнути довжелезних заторів. Надвечір дорожнє полотно перетворилося на справжню ковзанку. І хоч його посипали сіллю, проте вона не встигала розплавити ожеледицю. Обмеження руху зняли лише після десятої години вечора.
Дмитро Леонтіюк, речник Служби автомобільних доріг у Рівненській області:
На окремих ділянках зараз від патрульних надходить інформація про те, що при температурі повітря мінус шість розпочались опади у вигляді дощу і власне дуже високий ризик ожеледиці. Відповідно - небезпека на дорозі. Тому всі працюють над тим, щоб забезпечити безпечний і комфортний проїзд мережею державних доріг в Рівненській області.
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