Какие документы нужны туристам в "Буковеле": правила на карантине [ Редактировать ]
В пятницу, 10 декабря, в Прикарпатье откроет зимний сезон горнолыжный курорт "Буковель". Кататься разрешат не всем. Об этом сообщает пресс-службу ТК "Буковель".
Так, кататься разрешат только выздоровевшим, с сертификатом о вакцинации или ПЦР-тестом.
С удовольствием сообщаем, что в пятницу, 10 декабря, ТК "Буковель" будет открывать ХХІ горнолыжный сезон.
При благоприятных погодных условиях уже в первые дни сезона заработают:
- 10 декабря (пятница) – 1С; 2С; переезд B; 3А; 5А; 5В; переезд D; 12B; 7A; 9A; центральная детская площадка; детская площадка Skiland House;
- 11 декабря (суббота) – 11F; 14А; 22С; переезды E; M.
Внимание! В связи с возможностью изменения погодных условий, график открытия может корректироваться.
Согласно распоряжению Кабинета Министров и Минздрава, находиться на курорте и получать туристические услуги смогут не все.
Кому позволят кататься:
- Лицам, имеющим сертификат о вакцинации от COVID-19.
- Лицам, имеющим отрицательный ПЦР тест, сделанный в течение последних 72 часов.
- Лицам, имеющим справку об излечении от COVID-19.
Напомним, что Ивано-Франковской области усилили карантинные ограничения.
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