Мігранти з Білорусі намагалися проникнути на польську територію через пошкоджене загородження.

Тим часом польські прикордонники минулої ночі зафіксували понад 100 спроб нелегального перетину кордону.

Мігранти з Білорусі намагалися проникнути на польську територію через пошкоджене загородження. Діяли вони невеличкими групами. Однак польські силовики людей із території Білорусі не пропустили.

Нагадаю, міграційна криза на кордоні ЄС із Білоруссю триває від липня. Країни Заходу та США неодноразово зазначали - кризу Мінськ створив штучно за підтримки Кремля. Аби помститися за європейські санкції проти режиму Лукашенка.