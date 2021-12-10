У Києві та Київській області розпочався продаж новорічних ялинок. Як вибрати дерево на свята, та ще й не переплатити, - розкажемо далі.

Це банк насіння, так у нас тут зберігається насіння хвойних і листяних порід. у таких бутлях вони можуть зберігатися майже аж до 30 років.

Тут, у Фастівському лісництві, облаштували спеціальні ялинкові розплідники. У цьому банку насіння витримують спеціальну температуру та вологість повітря. Вже не один десяток років перед кожною весною насіння хвойних порід висівається в коробки.

Валерій Закружний, начальник відділу лісового господарства державного підприємства "Фастівське лісове господарство":

От це ялина звичайна однорічна от їй якраз рік, щоб вона попала уже в ліс. Вік її тут ростили, пололи, доглядали. Ну у двохрічному віці її уже пересаджують на плантації.

Щоб виростити новорічну красуню правильної форми заввишки два метри, потрібно 6-8 років. За цей час обов'язково треба обкошувати дерева й формувати крони, щоб дерево мало більш чітку форму. Попит мають і саджанці ялинок у горщиках. Єдине - таке дерево потребує ретельнішого догляду.

Анна Дереш, помічник лісничого Фастівського лісового господарства:

Після того, як ми їх пересадили в закриту кореневу систему, це полив звичайно і підживлювання якимись добривами для кращого росту.

Продають дерева оптом і в роздріб. На кожне з них чіпляють чіп. За ним можна визначити походження дерева. Усі дані знаходяться в єдиному реєстрі. У таких лісових господарствах за найменшу - до метра - ялинку доведеться заплатити від ста восьми гривень. За найвищу - до двох метрів - 350. А от на базарі ціни значно вищі.

-Ялинки від 300 гривень до, ну, максимальную не знаю потому что это не все елки еще. Есть трехметровые и 4 метровые.

Тут при виборі новорічної красуні експерти радять звертати увагу не лише на зовнішній вигляд, а й на стовбур. Він має бути без подряпин, а голки - пружними, зеленими і блискучими, зі свіжим запахом.