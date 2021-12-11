Ворог на Донбасі активізувався - накриває вогнем навіть ті території, де раніше було порівняно спокійно. Зокрема, поновилися обстріли під Станицею Луганською. Хоча там їх не чули більше як рік. Що зараз відбувається на лінії зіткнення - знає Руслан Смєщук.

Станиця Луганська, це запис нового і вже чергового ворожого артилерійського обстрілу. Пізніше стане відомо, супротивник бив по армійцях, що знаходяться неподалік від околиці фронтового міста. Вояки розповідають - все почалося з прильоту ворожого безпілотника.

Сергій, військовослужбовець ЗСУ:

Ми почули, що він дуже низько, почали стріляти. Потім почули два вихода - і поразбігалися по бліндажах.

Іван, військовослужбовець ЗСУ:

Перший вибух пролунав. Я подумав, що це безпілотник нам прилетів, скинув щось. Потім другий, третій, четвертий і поїхало…десь хвилин 30 працювали міномети.

Ось наслідки цього обстрілу. Саме звук цих розривів і зафільмували містяни.

Дмитро, військовослужбовець ЗСУ:

Противник постійно переносив вогонь міномета, працював двома мінометами, 82 та 120. І воно все ближче і ближче - і декілька влучили в наші позиції.

До цього тут більше року панувала тиша. Та від минулого тижня Станицю Луганську періодично стали обстрілювати. Снарядами гатили по будинках місцевих жителів та підприємства міста. Були і поранені.

Сергій, житель Станиці Луганської:

Да, сейчас стрельба серьезная, ну а как люди…Прячутся, а потом выходят, когда обстрелы заканчиваются. Вот и все. Так мы живем.

Через обстріли тут вже декілька разів евакуйовували школярів у більш безпечну частину міста.

Альберт Зінченко, керівник Станічно-Луганської ВЦА:

Получается, в 15 часов ровно, когда идет отправка школьных автобусов, вот у нас два раза начинались в это время обстрелы. Поэтому в эти дни детей в Станицу доставляли в школу на Молодежный, и оттуда их родители разбирали.

Ну а на вулицях міста завёязалася своя війна. Спочатку в місті хтось массово розкидав анонімки із звинуваченням Збройних Сил. Потім їх прибрали - і зёявилися ось такі. Із закликами захистити людей від обстрілу з боку незаконних збройних формувань

А це вже позиції ЗСУ в районі селища Піщане. Вони знаходяться неподалік від Станиці Луганської. І саме тут проходить лінія зіткнення, але обстрілів тут не чули від початку збройного конфлікту. До цього тижня.

Віталій, військовослужбовець ЗСУ:

Начався обстріл з 82-го міномету, пару прильотів було зі 120-го калібра. Обстріл проводився прицільно по позиціям. Випущено було порядка 20 мін.

Наразі ситуація біля Станиці Луганської, до речі, єдиного діючого пункту пропуску на непідконтрольну територію, суттєво загострилась. І ескалація лише набирає обертів.