Ситуація на фронті: ворог активізувався [ Редактировать ]
Ворог на Донбасі активізувався - накриває вогнем навіть ті території, де раніше було порівняно спокійно. Зокрема, поновилися обстріли під Станицею Луганською. Хоча там їх не чули більше як рік. Що зараз відбувається на лінії зіткнення - знає Руслан Смєщук.
Станиця Луганська, це запис нового і вже чергового ворожого артилерійського обстрілу. Пізніше стане відомо, супротивник бив по армійцях, що знаходяться неподалік від околиці фронтового міста. Вояки розповідають - все почалося з прильоту ворожого безпілотника.
Сергій, військовослужбовець ЗСУ:
Ми почули, що він дуже низько, почали стріляти. Потім почули два вихода - і поразбігалися по бліндажах.
Іван, військовослужбовець ЗСУ:
Перший вибух пролунав. Я подумав, що це безпілотник нам прилетів, скинув щось. Потім другий, третій, четвертий і поїхало…десь хвилин 30 працювали міномети.
Ось наслідки цього обстрілу. Саме звук цих розривів і зафільмували містяни.
Дмитро, військовослужбовець ЗСУ:
Противник постійно переносив вогонь міномета, працював двома мінометами, 82 та 120. І воно все ближче і ближче - і декілька влучили в наші позиції.
До цього тут більше року панувала тиша. Та від минулого тижня Станицю Луганську періодично стали обстрілювати. Снарядами гатили по будинках місцевих жителів та підприємства міста. Були і поранені.
Сергій, житель Станиці Луганської:
Да, сейчас стрельба серьезная, ну а как люди…Прячутся, а потом выходят, когда обстрелы заканчиваются. Вот и все. Так мы живем.
Через обстріли тут вже декілька разів евакуйовували школярів у більш безпечну частину міста.
Альберт Зінченко, керівник Станічно-Луганської ВЦА:
Получается, в 15 часов ровно, когда идет отправка школьных автобусов, вот у нас два раза начинались в это время обстрелы. Поэтому в эти дни детей в Станицу доставляли в школу на Молодежный, и оттуда их родители разбирали.
Ну а на вулицях міста завёязалася своя війна. Спочатку в місті хтось массово розкидав анонімки із звинуваченням Збройних Сил. Потім їх прибрали - і зёявилися ось такі. Із закликами захистити людей від обстрілу з боку незаконних збройних формувань
А це вже позиції ЗСУ в районі селища Піщане. Вони знаходяться неподалік від Станиці Луганської. І саме тут проходить лінія зіткнення, але обстрілів тут не чули від початку збройного конфлікту. До цього тижня.
Віталій, військовослужбовець ЗСУ:
Начався обстріл з 82-го міномету, пару прильотів було зі 120-го калібра. Обстріл проводився прицільно по позиціям. Випущено було порядка 20 мін.
Наразі ситуація біля Станиці Луганської, до речі, єдиного діючого пункту пропуску на непідконтрольну територію, суттєво загострилась. І ескалація лише набирає обертів.
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Селище Піски. Поряд Донецький аеропорт і сам тимчасово окупований Донецьк. Наразі значна частина знелюднілого населеного пункту видається лабіринтом із зруйнованих будинків і окопів.
Поблизу Піщаного, на Луганщині, ворог вів вогонь із мінометів 82-го калібру. Напередодні на фронті поранено двох наших оборонців. Загалом - шість порушень режиму тиші.
Ворог вів вогонь переважно із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Обстрілювали Нью-Йорк, Новоолександрівку, Світлодарськ та Луганське.
Шість ворожих обстрілів було минулої доби на Сході країни. Зокрема, поблизу Південного противник застосував заборонені міномети 120-го калібру.
Патруль ОБСЄ при дорозі, а за кілька кілометрів - уже передова. Це лінія оборони біля Новолуганського, фронтового селища на Донеччині. В окопах бруд, а на горизонті періодично лунають вибухи. Це обстрілюють сусідні підрозділи.