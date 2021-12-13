В Росії вибухнув жіночій монастир [ Редактировать ]
Вибух на території жіночого монастиря в російському Серпухові. Бомба спрацювала поблизу входу в православну гімназію, під час ранкової молитви. 10 дітей постраждали. Одного підлітка доправили в лікарню з травмами ніг. Ушпиталили й самого нападника. Це 18-річний юнак, випускник цієї ж гімназії. За даними поліції, бомбу він виготовив самостійно. А його вчинок - мовляв, помста за булінг під час навчання.
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