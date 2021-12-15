Президент надав звання Героя України видатному онкологу Леоніду Кіндзельському [ Редактировать ]
Президент надав звання Героя України видатному онкологу Леоніду Кіндзельському. Який врятував життя багатьох постраждалих від катастрофи на ЧАЕС. Кіндзельський був головним радіологом МОЗ УРСР. Він особисто лікував найтяжчих чорнобильських пацієнтів за власною методикою.
Зі 115 ліквідаторів, зі смертельним діагнозом "гостра променева хвороба", 114 були врятовані. Під час роботи з хворими лікар отримав небезпечну дозу опромінення, після якої тяжко захворів, але продовжував працювати. Леонід Кіндзельський пішов з життя 1999 року. Нагорода присвоєна посмертно.
Володимир Зеленський, президент України:
Це великий лікар. Самовідданий. Нечесно і несправедливо забутий. В житті та історії України він точно залишиться і ми сьогодні надамо йому звання Героя України посмертно.
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