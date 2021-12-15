Вибух на газогоні стався у Ставропольському краї Росії [ Редактировать ]
Вибух на газогоні стався у Ставропольському краї Росії. Прорвало трубу діаметром пів метра. Газ спалахнув - і на місці аварії виріс велетенський вогняний смолоскип. За словами очевидців, заграву від полум'я було видно за 10 кілометрів. Щоб ліквідувати прорив, ділянку труби - перекрили. Минулося без жертв. Але без газу, а отже, й без опалення, нині два десятки населених пунктів.
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