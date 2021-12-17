Близько сотні нелегалів штурмували польський рубіж вночі [ Редактировать ]
Близько сотні нелегалів штурмували польський рубіж минулої ночі. Зокрема 11 мігрантів силою намагалися прорвати оборону прикордонної служби Польщі в районі села Дубичі Церковні. Порушники кидали петарди в силовиків. Ще дев'ятеро осіб у районі Бобровника - хотіли човном потрапити на територію ЄС. Усіх розвернули назад до Білорусі. За розпалювання міграційної кризи на початку місяця ЄС запровадив п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка - слідом за Сполученими Штатами. Під обмеження зокрема підпала авіакомпанія "Бєлавіа", яка доправляла нелегалів із Близького Сходу до Мінська. А також підприємства нафтової та хімічної галузі, які спонсорують політику Мінська.
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60 людей намагалися незаконно потрапити на територію ЄС. За даними Прикордонної служби Польщі, мігранти влаштували штурм огорожі на ділянці поблизу Мельника.
У Польщі напередодні затримали українців, що допомагали нелегалам перебратися до ЄС із Білорусі. Двоє наших земляків намагалися посприяти мігрантам незаконно перетнути державну межу.
Усе, аби допомогти мігрантам потрапити на територію ЄС. Відповідне відео опублікувала польська поліція. У цей час велика група нелегалів штурмувала рубіж.
В уряді країни наголошують - це наслідки деструктивної політики Мінська і спроба дестабілізувати ситуацію на рубежі між Білоруссю та Євросоюзом.
Тим, хто застряг на кордоні з боку Білорусі, Єврокомісія пропонує дозволити просити притулок просто на КПП. А ще дати їм на це більше часу. І це повна протилежність тому, чого очікували у Варшаві від Брюсселя.