Близько сотні нелегалів штурмували польський рубіж минулої ночі. Зокрема 11 мігрантів силою намагалися прорвати оборону прикордонної служби Польщі в районі села Дубичі Церковні. Порушники кидали петарди в силовиків. Ще дев'ятеро осіб у районі Бобровника - хотіли човном потрапити на територію ЄС. Усіх розвернули назад до Білорусі. За розпалювання міграційної кризи на початку місяця ЄС запровадив п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка - слідом за Сполученими Штатами. Під обмеження зокрема підпала авіакомпанія "Бєлавіа", яка доправляла нелегалів із Близького Сходу до Мінська. А також підприємства нафтової та хімічної галузі, які спонсорують політику Мінська.