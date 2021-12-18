Афера на крові. У США наближається до завершення суд над Елізабет Голмс. Вона заснувала компанію, що обіцяла здійснити революцію в методах дослідження людської крові, але перетворилася на величезну мильну бульбашку.

Як жінці вдавалося дурити весь світ і що їй за це загрожує? Дивіться далі.

Елізабет Голмс бездоганно вписувалася в корпоративну культуру Кремнієвої долини. Молода, харизматична, розумна. Вона активно просувала власну розробку - аналізатор, який лише з краплі крові мав дати вичерпну інформацію про стан здоров'я людини - гормональні порушення, вірусні інфекції й онкозахворювання. Дівчину називали Стівом Джобсом у спідниці. І вона підігравала образу - носила чорний гольф, говорила низьким голосом.

Я хочу зробити в житті щось таке, що раніше було неможливим.

Популярність Голмс зростала, мов на дріжджах. Інвестори вклали в її проєкт "Теранос" сумарно 900 мільйонів доларів. У раді директорів компанії побували Генрі Кіссінджер та колишній очільник Пентагону Джеймс Меттіс. Голмс вдалося підписати контракт з великою аптечною мережею, що продавала новаторський медичний сервіс.

Статки засновниці сягнули чотирьох з половиною мільярдів доларів. "Форбс" вніс її до списку 100 найвпливовіших жінок світу. Дівчина літала на приватному літаку, влаштовувала собі дорогі шопінг-тури, зупинялася в елітних готелях.

Америка перебувала під чарами псевдовинахідниці 12 років. Поки за справу не взявся журналіст "Волл-Стріт Джорнал". Він і довів, що винайдений прилад "Едісон" - це бутафорська шайтан-машина, не здатна проводити 240 обіцяних тестів. А результати, які вона видає, - сумнівні, а часто й небезпечні для пацієнтів.

Вівек Вадхва, дослідник справи "Теранос":

Компанія продавала неправдиву інформацію про ефективність їхніх тестів. І навіть дійшли до того, що використовували застарілу техніку і видавали її результати за свої. Тож вони обманювали, і робили це свідомо.

Помилка, невдача. Таке серед стартапів буває нерідко. На це робить ставку в суді захист Елізабет Голмс. Справу розглядають у Каліфорнії. На лаві підсудних сама Голмс, а також ексгендиректор компанії "Теранос" Рамеш Балвані, колишній цивільний чоловік Елізабет. Їх звинувачують у зловживанні довірою вкладників, лікарів та пацієнтів. У разі визнання провини, обом загрожує до 20 років ув'язнення.

Головне завдання адвокатів - довести, що Елізабет Голмс справді вірила у свою ідею, а не намагалася обдурити інвесторів та користувачів. Прокурори наполягають, що це - афера чистої води. І захист, і звинувачення вже завершили свої виступи. Тож помилка чи підстава? Це ще має вирішити журі присяжних. Але вже зараз на основі історії Елізабет Голмс пишуть книжки та знімають кіно.