Еврокомиссия договорилась с компанией Pizer об увеличении поставок вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Европейского Союза.

Ускоренные поставки начнутся через несколько недель. Эти дозы поступят сверх уже запланированной доставки 195 млн доз BioNTech-Pfizer.

В первом квартале 2022 года будут доставлены дополнительно 20 млн доз вакцины (5 млн в январе, 5 млн в феврале и 10 млн в марте). Эти дозы поступят сверх уже запланированной доставки 195 млн доз BioNTech-Pfizer, что доведет общий объем поставок вакцин в первом квартале до 215 миллионов доз.

Отмечается, что в прошлый четверг Еврокомиссия достигла договоренности с компанией Moderna о доставке дополнительных доз вакцины в первом квартале следующего года. Этих договоренностей, по прогнозу, достаточно, чтобы удовлетворить краткосрочную потребность стран-членов в дополнительных дозах вакцины.

Читайте также, новейший штамм коронавирусной инфекции "Омикрон" быстро распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета. В настоящее время данные о клинической серьезности "Омикрона" остаются ограниченными.

Кроме того, в ООН призвали мир вакцинировать 40% населения к концу 2021 года, впрочем, пандемию коронавируса невозможно победить лишь прививкой. Африке не удастся вакцинировать 70% своего населения до августа 2024 года из-за низких темпов кампании и неравенства в распределении препаратов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.