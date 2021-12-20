Национальный банк Украины (НБУ) на 21 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,76 гривен за евро. Это на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 21 декабря установлен на таком уровне: 30,7661 гривен за евро (-0,0912 грн). При этом курс евро на 20 декабря составляет 30,8573 гривен за евро.

Таким образом, официальный курс евро снижается после длительного роста.

Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.

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