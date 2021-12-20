В Тернополе произошла жуткая история - мужчина осмелился и выстрелил в жену на глазах у ребенка, сообщает полиция Тернопольской области.

Так, 17 декабря у супругов были гости. Между мужем и женой возник конфликт. На момент ссоры подозреваемый держал на руках двухлетнего ребенка.

Чтобы успокоить и напугать жену, он вытащил пневматический револьвер марки Флобер. Именно в этот момент ребенок дернулся и оружие выстрелило. Пуля попала в женщину. Она самостоятельно вызвала скорую и ее госпитализировали.

Мужчина признался в содеянном. Решается вопрос об объявлении ему подозрения согласно части 1 статьи 124 УКУ - преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны.

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Кроме того, в селе Крыжановка Одесской области между соседями произошел конфликт. В какой-то момент мужчина достал пистолет и выстрелил в 44-летнюю женщину, попав ей в живот, потерпевшая отделалась ссадинами, ей оказали помощь на месте.

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