Молдова назначила нового посла в Украине: что о нем известно [ Редактировать ]
В среду, 22 декабря, во время заседания правительства Молдовы было одобрено назначение нового посла Молдовы в Украине. Об этом пишет Newsmaker.
Им стал Валерий Кивер.
Что известно о новом после Молдовы в Украине:
- с 2010 по 2013 год - был чрезвычайным и полномочным послом в Австрии и постоянным представителем Молдовы при ОБСЕ и ООН в Вене.
- с 2013 по 2015 год занимал должность заместителя министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы;
- сегодня Кивер занимает пост главы офиса программы ОБСЕ в столице Таджикистана Душанбе.
Ранее мы писали о том, что в апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет добавить в нормандскую группу США, Великобританию и Канаду, а также внести коррективы в минский формат.
Во вторник, 20 июля, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что у России "нет принципиальных возражений" по включению США в нормандский формат, однако необходимости в этом нет.
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