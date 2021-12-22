В среду, 22 декабря, во время заседания правительства Молдовы было одобрено назначение нового посла Молдовы в Украине. Об этом пишет Newsmaker.

Им стал Валерий Кивер.

Что известно о новом после Молдовы в Украине:

с 2010 по 2013 год - был чрезвычайным и полномочным послом в Австрии и постоянным представителем Молдовы при ОБСЕ и ООН в Вене.

с 2013 по 2015 год занимал должность заместителя министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы;

сегодня Кивер занимает пост главы офиса программы ОБСЕ в столице Таджикистана Душанбе.

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