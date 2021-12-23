Мігранти знову намагаються перетнути кордон: у чому польські прикордонники звинувачують Лукашенка [ Редактировать ]
Прорив у Європу. Мігранти з боку Білорусі знову намагаються перетнути польський кордон. Цього разу - річкою і з іншою тактикою - не масовано, а маленькими групами. У чому польські прикордонники звинувачують Лукашенка? Чим відповідає бацька? І чому нелегали, які мають змогу повернутися додому, категорично проти? Розкаже Олена Абрамович.
Вони не зникли, а просто змінили тактику. Тисячі мігрантів із країн Близького Сходу, Афганістану, Конго - досі на території Білорусі й не полишають спроб потрапити до ЄС. Рубіж масово вже не штурмують. Утім, намагаються діяти маленькими групами.
У місті Кринках група із двадцяти чотирьох громадян Іраку переправилася через річку Свіслоч понтоном у бік Польщі.
І допомагали нелегалам з переправою білоруські силовики, стверджують у прикордонні службі Польщі. У Лукашенка на це своя контрзаява. Мовляв, Варшава не без гріха - теж використовує спецслужби в мігрантській кризі. І за доказ навів буцімто свідчення польського прикордонника-дезертира, який днями втік до Білорусі.
Олександр Лукашенко, президент Білорусі (1994-2020):
Он рассказывал о том, что они по пьяни убивали не только беглых этих бедолаг, мигрантов, но и своих, поляков, которые помогали беженцам, волонтерам. Они их спаивали, потом заставляли специальные люди - никакие это не пограничники. Єто специально подготовленные люди в системе спецслужб.
Польські Збройні сили підтвердили втечу свого військового. Проти нього мають порушити кримінальну справу. Із закликом гуманніше поводитися з мігрантами і до польської, і до білоруської влади звернулось Управління ООН з прав людини. Нещодавно правозахисники поспілкувалися з біженцями, яким вдалося потрапити на територію Польщі.
Ліз Троссел, речниця ООН з прав людини:
Опитані описали жахливі умови по обидва боки кордону - з обмеженим доступом до їжі, чистої води та тепла. Більшість сказали, що в Білорусі їх били й погрожували. Також стверджували, що білоруські силовики змусили їх перетнути кордон, не пускали назад до Мінська, вимагали чималі суми за їжу та воду.
Та навіть ті з мігрантів, хто тепер має змогу повернутися додому, не хочуть цього робити - хоч і репатріаційними рейсами. Бо в рідній країні, кажуть, не бачать майбутнього. Тому чекатимуть свого шансу потрапити до ЄС.
по теме
Загалом за причетність до переправляння людей через білоруський кордон затримали 422 контрабандисти. Це, зокрема, громадяни України, Грузії та Сирії.
Мігранти - кидали в польських силовиків петарди. А з десяток - намагалися потрапити в ЄС - по воді. Хотіли перетнути рубіж - на човні.
60 людей намагалися незаконно потрапити на територію ЄС. За даними Прикордонної служби Польщі, мігранти влаштували штурм огорожі на ділянці поблизу Мельника.
Чехія відправить військових до Польщі, аби охороняти кордон з Білоруссю. Відповідне рішення схвалив уряд республіки. До польсько-білоруського кордону вирушать 150 військовослужбовців.
Відповідне рішення ухвалив уряд республіки. До польсько-білоруського кордону вирушать 150 військовослужбовців.