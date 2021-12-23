Великий військовий переоблік... жінок! У Міноборони вирішили порахувати, скільки українок у разі крайньої потреби готові стати до армійських лав. Щоправда, цікавлять міністерство не всі жінки, а лише конкретних професій. Яких саме? Що потрібно українкам, щоб стати на обов'язковий військовий облік? І які штрафи передбачені для тих, хто проігнорує наказ? Про все, що відтепер варто знати і жінкам, і їхнім роботодавцям, докладно розкажуть наші кореспонденти.

Українські жінки мають стати на обов'язковий військовий облік. І ця новина напередодні просто приголомшила. Інформацію кинулися перевіряти всі медіа. І з'ясувалося - це не фейк. А реальний наказ Міноборони.

Дмитро Богуславський, юрист:

Обов'язкова постановка на облік жінок введена законом, а перелік цих професій встановлено міністерством оборони.

І він - чималий. У ньому - фінансисти, психологи, соціологи, журналісти, перекладачі, медики, науковці, працівниці залізниці, видавництв, готелів… Загалом - понад сто спеціальностей.

Ілля:

Вперше чую. Це треба оцінити цю історію. Мабуть по практиці Ізраїлю, можливо, це припустима історія. А можливо і ні. Треба дивитися.

Поліна:

Клас. Все равны. Круто. Отчетность - это хорошо, что все равны - хорошо, что как-то контролит государство - это очень круто.

Світлана:

Я переводчик по образованию и так понимаю, что тоже внесена в этот список, ну не знаю, придется - пойду.

Ніна:

Нет, не слышали, но надеемся, что до такого не дойдет.

Є в списку і професія Надії. Вона - інженер в Івано-Франківському центрі метрології.

Надія Чабан, інженер випробувального центру ДП "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації":

Мене перше питання цікавить - до якого віку це стосується на облік у воєнккомат ставати. - До 60. - Зважаючи на ситуацію в Україні, це мабуть, не є поганий варіант. Але мені здається, що жінка має мати право вибору.

Та вибору - немає. Стати на військовий облік доведеться всім, і це - обов'язок. Примусу чекати не стала колишня депутатка Вікторія Войцицька. І сьогодні вже попрямувала до військкомату.

Вікторія Войцицька:

Ніколи не була у військкоматах, і враження дуже позитивні. Одразу записали, спитали з якого я приводу. Сказала, що хочу стати на облік і тут почалося, як на допиті, тільки дуже в м'якій формі. Хочу виконати своє громадянське зобов'язання перед державою.

Роз'яснення сьогодні дали у Збройних силах України. Кажуть: взяття жінок на облік - це не призов на військову службу. Це роблять, щоб порахувати всіх, кого можна залучити для захисту держави.

Роман Горбач, начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України:

Ці зміни були започатковані ще в 2020 році. Ми будемо мати чітку кількісну цифру, чітке уявлення щодо наявних дефіцитних військово-облікових спеціальностей, які у разі необхідності в майбутньому можуть бути використані для оборони нашої держави.

Але це не означає, що все треба кинути й негайно бігти у військкомати. Стати на облік жінки мають до кінця 22-го року.

Валерій Куценко, начальник Київського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки:

Цей алгоритм нічим не відрізняється від постановки на військовий облік військовозобов'язаного чоловіка. Тобто жінка військовозобов'язана, яка підлягає, наприклад, бухгалтер, вона повинна: перше - повідомити свого керівника підприємства, по-друге, з'явиться до територіального центру укомрдектування.

Процес взяття жінок на військовий облік мають проконтролювати роботодавці. Інакше будуть штрафи. Суми чималі - до восьми з половиною тисяч гривень. Каратимуть і самих працівниць, які ухилятимуться від військового обліку… Щоправда, після адаптаційного періоду.

Роман Горбач, начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України:

До кінця 2022 року жоден керівник підприємства, установи, організації, де працюють жінки, які мають стати на військовий облік, а також самі жінки до цього часу однозначно не будуть притягуватися до жодної відповідальності.

Без довідки з військкомату неможливо буде влаштуватися на роботу, одружитися або змінити місце реєстрації. Водночас у Міноборони зазначають: служити жінки будуть лише за власним бажанням, а примусовій мобілізації підлягатимуть тільки в разі запровадження воєнного або надзвичайного стану в країні.