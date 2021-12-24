Це вже десятий військовий корабель НАТО, який заходить у порт Одеси.

Із крилатими ракетами, гарматами та гелікоптером на борту. До Одеси прибув надсучасний французький фрегат. Судно пришвартувалося на причалі Морвокзалу вранці.

Військовий фрегат завдовжки у 140 метрів, є найновішим у французькому флоті. Кораблі такого типу призначені для протичовнової оборони та знищення надводних об'єктів.

За цей рік - це вже десятий військовий корабель НАТО, який заходить у порт Одеси.