Претензії на 290 мільярдів євро. Євросоюз подав скаргу на Росію до Світової організації торгівлі. Адже та - через обмеження на ввезення європейських товарів - порушує свої зобов'язання. У Брюсселі нарікають - протягом кількох років Москва розробляла заходи, які не допускають європейські компанії до продажу товарів та послуг російським держпідприємствам. Суму - 290 мільярдів євро - вирахували на підставі загальної вартості російських держтендерів за 2019 рік. Це питання розгляне спеціально створена комісія. Нагадаю, 2014 року Росія оголосила контрсанкції проти європейських товарів та політику імпортозаміщення. Як наслідок - сотні тонн завезених до країни харчів були знищені.