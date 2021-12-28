Новий раунд перемов між Вашингтоном та Москвою запланували вже на 10 січня. Цю інформацію журналістам підтвердили у Білому домі.

Щоправда, на якому рівні може відбутися зустріч - президентів чи других осіб - наразі невідомо. А йтиметься там про напруження на українському кордоні.

Нагадаю, 12 січня очікують на відео-конференцію представників Кремля і НАТО у Брюсселі. Москва вимагає від Заходу гарантій нерозширення Альянсу на схід. Там натомість відповідають, що Кремль переймається не своїми справами.