Оголошено дату проведення переговорів Путіна і Байдена [ Редактировать ]
Новий раунд перемов між Вашингтоном та Москвою запланували вже на 10 січня. Цю інформацію журналістам підтвердили у Білому домі.
Щоправда, на якому рівні може відбутися зустріч - президентів чи других осіб - наразі невідомо. А йтиметься там про напруження на українському кордоні.
Нагадаю, 12 січня очікують на відео-конференцію представників Кремля і НАТО у Брюсселі. Москва вимагає від Заходу гарантій нерозширення Альянсу на схід. Там натомість відповідають, що Кремль переймається не своїми справами.
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Про це повідомляє агентство "Франс прес", посилаючись на власні джерела в Білому домі.
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