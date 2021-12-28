На территории Европейского союза за год от коронавирусной инфекции иммунизировали 78% взрослого населения. Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, Европа прошла длинный путь для достижения столь важной цели в борьбе с пандемией коронавируса, которая продолжается в течение долгого времени.

Сегодня ровно год, как во всей Европе стартовала вакцинация против COVID-19. Мы прошли долгий путь. Более 78% взрослых в ЕС сейчас вакцинированы.

Отмечается, что она также поблагодарила медицинских работников и тех, кто работал на передовой в это непростое время.

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Кроме того, Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на внеочередном заседании 20 декабря одобрило для использования на территории ЕС вакцину от коронавируса Covovax американской компании Novavax. Решение регулятора должна утвердить Еврокомиссия.