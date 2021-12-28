На территории Японии из-за мощных снегопадов было нарушено движение автомобильного транспорта и было нарушено электроснабжение. Об этом сообщает издание The Watchers.

Снегопады на побережье Японского моря длятся седьмой день. Около 10 человек получили травмы. Власти рекомендуют жителям не выходить из домов без крайней необходимости. В частности, на территории префектуры Аомори выпало более 2 метров снега.

Отмечается, что мощные снегопады вызвали на дорогах сильные пробки, а также была нарушена работа транспорта в некоторых частях страны. При этом более 3200 семей остались без света.

Читайте также, в Карпатах одну из самых высоких вершин, гору Поп Иван Черногорский, 22 декабря замело снегом. В высокогорье зафиксировали сильные морозы. На горе Поп Иван Черногорский держался мороз на отметке -21°С. В горах облачно с прояснениями.

Кроме того, в Антарктиде на острове Галиндез, где находится украинская исследовательская станция "Академик Вернадский", прошел рекордный снегопад. Полярники не фиксировали подобные показатели на протяжении 20 лет, предыдущий рекорд, как отметили в антарктическом центре, был установлен в 2016 году.

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