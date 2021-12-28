Украину завалит снегом перед Новым годом [ Редактировать ]
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Синоптики составили предварительный прогноз на Новый год в Украине. 31 декабря и 1 января в страну придет оттепель, ожидается температура воздуха с "плюсами", местами дождь и мокрый снег.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, снег пройдет почти во всех регионах страны, кроме Закарпатья.
В центральной части и на юге ожидается сильный снег с дождем, а на востоке – сильные снегопады.
Температура воздуха ночью на востоке упадет до -15 градусов, в центре и на севере от -7 до -11 градусов.
В южной части -2 -4 градуса, в западных областях от -6 до -9 градусов.
Днем на севере, в центре, в западных областях будет от -2 до -6 градусов, в южной части +2 +4 градуса, на востоке -5 -7 градусов.
В среду, 29 декабря, небольшой снег ожидается в западной части страны и на востоке. В остальных регионах без существенных осадков.
Температура воздуха начнет подниматься. Ночью еще ожидается мороз, - 3 -5 градусов, местами до -7 -9 градусов. А днем в большинстве областей от -4 до +2 градусов.
Напомним, с 20 декабря, в Украину пришло похолодание и обилие осадков в виде снега. Осадки будут выпадать в большинстве регионов в виде снега и мокрого снега, температура будет от 2 тепла до 4 градусов мороза в ночные часы, а в дневные часы около 0 градусов.
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