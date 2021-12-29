На італійському острові Сицилія можна винаймати житло за євро на місяць [ Редактировать ]
Житло за євро. На італійському острові Сицилія ледь не задарма можна винаймати цілий будинок. У місті Оллолаї майже не лишилося людей. До того ж, оселі дедалі більше старішають.
Повернути місту жителів влада вирішила акційними цінами на оренду. Пропонують 30 житлових і 20 комерційних приміщень. В акції можуть брати участь не лише італійці, а й іноземці. Головна вимога - підтвердити своє бажання переїхати до Оллолаї. Та надати план життя у сардинській глушині.
Успішні кандидати перший час винайматимуть житло за євро на місяць. Та за 5 років доведеться оплачувати будинок за ринковою ціною. А це майже 250 євро на місяць.
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