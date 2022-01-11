Мороз, льодяна скеля й десятеро учасників - у США відбувся фестиваль із льодолазіння. За що люблять цей вид спорту? Які його найбільші труднощі? Та як усе було? - дивіться далі в сюжеті.

Зосередженість, сила й чіткі рухи - необхідні навички для успішного льодолазіння. Принаймні так кажуть американські льодолази, які цьогоріч узяли участь у фестивалі, що відбувся в американському штаті Міннесота.

Стіна з льоду, яку необхідно здолати, - головна мета кожного учасника. При цьому льодолаз має підкорити вершину якомога швидше, не зірвавшись під час підйому.

Кетрін Шнайдер, учасниця фестивалю з льодолазіння:

Мене це захоплює. Я цілковито поринаю в цей процес. Мені завжди подобалося щось нетипове. Тому, мабуть, і займаюся льодолазінням.

Участь у фестивалі брали й чоловіки, і жінки, загалом - десятеро осіб. Усі вони розповідають - морозна погода ускладнює процес, однак від цього лише цікавіше. Й - азартніше!

Сьюзен Гілл, учасниця фестивалю з льодолазіння:

Так холодно. Дуже складно це робити за мінус 17.

Кетрін Шнайдер, учасниця фестивалю з льодолазіння:

Коли холодно, важче з двох причин. По-перше, дуже мерзнуть руки. Але найголовніше - лід стає крихкішим. І через це потрібна неабияка майстерність, аби піднятися нагору.

Про це розповідає й Ітан Бейкер. Чоловік зазначає - саме під час сильних морозів льодолаз і може продемонструвати свої найкращі вміння, а також довести самому собі, на що спроможний.

Ітан Бейкер, учасник фестивалю з льодолазіння:

Боротьба з холодом - невід'ємна частина льодолазіння. Проте ми навчаємося різних трюків. Ніхто про них не розповідає, однак існують рухи, завдяки яким ми почуваємося комфортно та відносно в теплі.

Після підйому учасники зібралися біля багаття, щоб зігрітися та поділитися враженнями. Переможця на фестивалі не визначали, бо, на думку льодолазів, кожен, хто бодай один раз спробував підкорити льодяну скелю, - вже переможець.