Усі імунізовані мають ковід-сертифікати... Термін дії яких, - інформують в уряді, - планують ... скоротити. Замість року документи будуть чинні - дев'ять місяців. І "помолодшати" свідоцтва можуть уже цього тижня. У МОЗі таке майбутнє нововведення називають звичайною європейською практикою, яка допоможе українцям подорожувати до понад вісімдесяти країн світу, де вже діють такі обмеження.