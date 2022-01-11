Авторські повітряні кулі здійнялися над П'ємонтом [ Редактировать ]
Фестиваль повітряних куль відбувся в італійському П'ємонті. Десятки різнокольорових аеростатів авторського дизайну здійнялися в небо. А розробили їх учасники заходу - впродовж року всі вони у власних майстернях удосконалювали та прикрашали свої повітряні вироби. Кажуть - навіть попри пандемію, пропустити цей фестиваль вони аж ніяк не могли.
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Розробили аеростати учасники заходу - впродовж року всі вони у власних майстернях удосконалювали та прикрашали свої повітряні вироби.
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