Податок для невакцинованих запровадять у Канаді. Таке нововведення поширюватимуть у провінції Квебек. Про це повідомив прем'єр-міністр регіону - Франсуа Лего. Яку саме суму нещепленим доведеться віддати - ще невідомо. Проте посадовець запевнив, що вона буде, цитую, "значною". Збір запровадять для людей, які не вкололи жодної дози вакцини проти коронавірусу.