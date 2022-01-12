Податок для невакцинованих запровадять у Канаді [ Редактировать ]
Податок для невакцинованих запровадять у Канаді. Таке нововведення поширюватимуть у провінції Квебек. Про це повідомив прем'єр-міністр регіону - Франсуа Лего. Яку саме суму нещепленим доведеться віддати - ще невідомо. Проте посадовець запевнив, що вона буде, цитую, "значною". Збір запровадять для людей, які не вкололи жодної дози вакцини проти коронавірусу.
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