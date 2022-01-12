Серед ув'язнених - багатодітні батьки, люди з тяжкими захворюваннями, громадські активісти і правозахисники

130 громадян України переслідує Росія за політично-релігійними обвинуваченнями. Із них 121 людина - у тюрмах. Про це сьогодні, в День українського політв'язня, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

15 українських громадян - зараз за ґратами в тимчасово окупованому Криму, 106 - на території РФ. Більшість із них - засуджено на тривалі терміни.

Серед ув'язнених - багатодітні батьки, люди з тяжкими захворюваннями, громадські активісти і правозахисники, - зазначила омбудсмен.