130 громадян України переслідує Росія за політично-релігійними обвинуваченнями – Людмила Денісова [ Редактировать ]
130 громадян України переслідує Росія за політично-релігійними обвинуваченнями. Із них 121 людина - у тюрмах. Про це сьогодні, в День українського політв'язня, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
15 українських громадян - зараз за ґратами в тимчасово окупованому Криму, 106 - на території РФ. Більшість із них - засуджено на тривалі терміни.
Серед ув'язнених - багатодітні батьки, люди з тяжкими захворюваннями, громадські активісти і правозахисники, - зазначила омбудсмен.
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