Не пропустили пешехода: в центре Киева авто полиции "протаранило" легковушку (фото) [ Редактировать ]
В среду, 12 января, в центре Киева полицейские "протаранили" легковушку, которая остановилась, чтобы пропустить пешеходов.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua
ДТП произошло на перекрестке ул. Льва Толстого и Саксаганского. По словам очевидцев, автомобиль Mitsubishi Outlander влетел сзади в Volkswagen Transporter, который пропускал пешеходов на пешеходном переходе.
О пострадавших нет информации. На месте работали правоохранители для установления обстоятельств ДТП.
Читайте также, в центре Харькова произошло ДТП. Так, фура протаранила трамвай, в котором ехали пассажиры, водитель фуры сдал назад, а затем резко двинулся вперед и врезался в трамвай.
Кроме того, в Киевской области, на трассе Киев-Одесса, вблизи пгт Глеваха, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись четыре легковушки, две из них сильно повреждены.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Мелитополе дерево буквально разорвало Chevrolet Cruze, оба человека в салоне погибли на месте
В Киеве избили и ограбили известного журналиста, теле и радиоведущего Андрея Куликова. Инцидент произошел на Рождество на проспекте Победы. Грабителей нашли через несколько часов в одном из хостелов Киева
Авария произошла около на Столичном шоссе
В Киеве прохожие обнаружили тело иностранца с ножевыми ранениями
На теле погибшего – три ножевых ранения в области сердца