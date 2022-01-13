В среду, 12 января, в центре Киева полицейские "протаранили" легковушку, которая остановилась, чтобы пропустить пешеходов.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

ДТП произошло на перекрестке ул. Льва Толстого и Саксаганского. По словам очевидцев, автомобиль Mitsubishi Outlander влетел сзади в Volkswagen Transporter, который пропускал пешеходов на пешеходном переходе.



О пострадавших нет информации. На месте работали правоохранители для установления обстоятельств ДТП.

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Кроме того, в Киевской области, на трассе Киев-Одесса, вблизи пгт Глеваха, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись четыре легковушки, две из них сильно повреждены.

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