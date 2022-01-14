У Білому домі вважають, що Росія може сфабрикувати привід для вторгнення в Україну [ Редактировать ]
Росія може сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Так вважають у Білому домі. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив про це, посилаючись на дані розвідки. Зважаючи на загрози, Сполучені Штати вимагають від Європи визначитися з можливими санкціями. Хоча власні запровадити поки що не змогли. Дмитро Анопченко зібрав останні заяви найвищих американських чиновників.
Російське вторгнення в Україну і досі ймовірне. Про це заявляє американський Радбез на підставі даних розвідки. Після переговорів Вашингтона з Москвою радник із нацбезпеки Джейк Салліван вийшов до преси.
Каже: "діалог був корисним", алe "загроза вторгнення залишається високою".
Джейк Салліван, радник Президента США з нацбезпеки:
Наша розвідка ще не зробила висновку, що Росія однозначно обрала воєнний шлях дій в Україні. Це - ситуація станом на зараз. То ж Федерація ще має шанс почати переговори.
Можливість дипломатичного рішення є, але Штати готові діяти жорстко, якщо дипломатія не допоможе, каже Салліван:
Джейк Салліван, радник Президента США з нацбезпеки:
Сполучені Штати, наші союзники і партнери готові до будь-яких непередбачених ситуацій, до будь-яких викликів. Сумлінно рухатися вперед дипломатичним шляхом чи жорстко відповісти на дії Росії.
Водночас очевидно, що в цих умовах невизначеності команда Байдена не хоче й загострювати ситуацію.
Дмитро Анопченко, кореспондент:
Про це найпромовистіше свідчить те, що відбувається зараз у Конгресі. Гучний законопроєкт республіканця Теда Круза щодо масштабних санкцій проти другого "Північного потоку" у Сенаті напередодні провалили. Однопартійці президента, демократи, на прохання Білого дому не дали голосів. Очевидно - і щоб із Берліном не конфліктувати, і щоб нагоду налагодити, взаємини з Москвою не згаяти.
І план зараз такий: притримати "козир" із російською трубою. Попередити, що газогін зупинять - у разі воєнної агресії.
Авторитетне агентство Bloomberg навіть з'ясувало зі своїх джерел і пише сьогодні, що Штати посилили тиск на Європу, аби ЄС скоріше узгодив пакет можливих санкцій на випадок загострення в Україні.
США чинять тиск на європейських союзників, аби ті нарешті домовилися про потенційні санкції проти Росії. Штати стурбовані повільним поступом, попри тижні переговорів. І зростає побоювання, що президент Путін може незабаром вторгнутися в Україну, - заявили люди, поінформовані з обговореннями, що відбулися цього тижня.
Bloomberg також пише, що на думку американських урядовців, Європа й досі не готова ані до нових кібератак із території Росії, ані до ймовірних кампаній дезінформації з боку Москви.
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"Визначилися. Ми більше не шукаємо варіантів", - повідомили пресі в Білому домі на умовах анонімності.
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