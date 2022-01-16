Білорусько-Польський кордон штурмують мігранти [ Редактировать ]
Польський кордон знову штурмують мігранти. Майже пів сотні людей намагалися прорватися з Білорусі. На пункті пропуску в Мельніку нелегали нищили огорожу, виривали металеві стовпчики та закидали польських прикордонників камінням. Нагадаю, із серпня близько 40 тисяч іноземців намагалися нелегально потрапити в ЄС з боку Білорусі. Варшава вирішила побудувати постійне загородження на кордоні з країною. Зводити "стіну" розпочнуть наприкінці січня.
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Мігранти з Близького Сходу знову штурмують польський кордон із території Білорусі. Цими вихідними, прориваючись на територію ЄС, вони жбурляли не лише каміння, а й шумові гранати.
Цими вихідними, прориваючись на територію ЄС, вони жбурляли не лише каміння, а й шумові гранати. В результаті працівниця польської Прикордонслужби зазнала поранення в голову.
Найбільший тиск чинили в пункті в Мельнику. Там нелегали жбурляли в польських прикордонників камінням, а також намагалися зруйнувати огорожу.
Нелегали жбурляли в правоохоронців каміння та осліплювали їх лазерами. Загалом від серпня незаконно перетнути польсько-білоруський рубіж спробували майже 40 тисяч іноземців.
Цими вихідними, прориваючись на територію ЄС, вони жбурляли не лише каміння, а й шумові гранати.