В Госдуме создана депутатская группа по связям с ВРУ Источник: Оппозиционная платформа - За жизнь

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" приветствует формирование в Государственной Думе Российской Федерации группы по связям с Верховной Радой Украины, которую возглавил заместитель председателя комитета Госдумы Евгений Попов. Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

Наша партия является последовательным и принципиальным приверженцем межпарламентского диалога между высшими представительными органами наших стран. В 2019 году наша партия выступала с инициативой создания группы дружбы между парламентами Украины и Российской Федерации. Однако под давлением радикальных националистических организаций Верховная Рада Украины IX созыва отказалась от создания такой группы. Поэтому в ноябре 2019 года в Верховной Раде Украины по инициативе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" было создано межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина - Россия - Германия - Франция".

Наряду со встречами с парламентариями Германии и Франции активно велась работа в рамках межпартийного диалога с руководством Государственной Думы Российской Федерации.

24 декабря 2019 года руководитель межфракционного депутатского объединения, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук встретился с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, а 10 марта 2020 года состоялась встреча делегации нашей фракции с руководством Государственной Думы, главами парламентских фракций и руководством профильных комитетов для обсуждения инициатив нашей партии по мирному урегулированию конфликта на Донбассе и выполнению Минских соглашений.

Отсутствие политической воли руководства Украины для урегулирования этого конфликта, курс на русофобию и разжигание ненависти, в том числе путем распространения открытой лжи и информационных провокаций, а также преступные действия украинской власти по уничтожению свободы слова, фальсификации уголовных дел против политических противников и то, что отношения двух братских народов - украинского и русского - стали заложниками маниакального желания Зеленского и его окружения сохранить власть любой ценой, - все это требует создания открытой и честной инициативы по ведению широкой дискуссии. Дискуссии, касающейся не только Минских соглашений, но и множества других вопросов: восстановления экономического сотрудничества между нашими странами, защиты русского языка и русскоязычного населения, обеспечения права на уважение к канонической православной церкви и защиту нашей общей истории от надругательства со стороны подконтрольных власти неофашистских и нацистских организаций, обеспечения права граждан на медицинскую помощь, в частности на эффективную защиту от COVID-19.

В связи с огромным общественным запросом на получение аргументированных и честных ответов на все эти вопросы такая дискуссия выйдет за пределы межпарламентского формата и станет достойным ответом на проводимую действующей украинской властью политику навязывания тоталитарного единомыслия, паранойи, милитаристской истерии и пещерной русофобии.

Со своей стороны партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" приложит все усилия для того, чтобы такой диалог шел. Особая актуальность такого диалога между парламентами наших стран обусловлена, в частности, и полной неспособностью Президента Украины Зеленского решать подобные задачи на своем уровне.