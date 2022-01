В американских штатах Калифорния и Колорадо пылают сильные лесные пожары. Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

Возле прибрежного поселка Биг-Сур пожар вызвал заблокировал часть крупного шоссе. Огонь приблизился к знаменитому мосту Биксби-Крик, который возвышается на 80 метров над ущельем. Сотрудники спасательных служб начали эвакуацию населения из опасных районов.

Фото: Twitter

Отмечается, что 23 января вечером пожар был локализован на 35% площади возгорания. В пострадавших регионах объявлена эвакуация, несколько сотен местных жителей покинули свои дома.

Video shows a line of flames burning from the Colorado Fire in Big Sur, California—a rare occurrence for January.



The fire has torched more than 1,000 acres and is 25 percent contained. https://t.co/iH9viOdzXs pic.twitter.com/LiG6gWlLio