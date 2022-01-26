Так від Білорусі відгородилися Польща й Литва, тепер це робить і Україна.

Відмежовується від Білорусі й Україна. Там, де досі не було жодної огорожі, нині швидкими темпами триває робота. Почали ще в розпал білорусько-польської міграційної кризи, а тепер ось - прискорилися ще й через російську ескалацію. Тож прикордонники щодня натягують десятки кілометрів колючого дроту. Чи надійні такі укріплення - перевірили мої колеги.

Це міжнародний пункт пропуску "Дольськ", на Волині. За якихось кілька десятків метрів - Білорусь.

-Ми знаходимося безпосередньо на території державного кордону. Можна от побачити сусіднє село Калєно республіки Білорусь.

Через цей перехід ніхто не їздить уже три місяці - білоруси затіяли в себе реконструкцію. І поки сусіди ремонтують - наші будують.

-Забетонували стовпчики бетонні, натягнули на них колючу проволку, яка називається єгоза, і зараз протягуємо дріт, щоб закріпити.

Навіть таке, доволі примітивне загородження, запевняють прикордонники, може затримати порушника. Бо перелізти через нього непомітно майже неможливо.

Якщо потрапляє в неї людина чи тварина, і чим більше, буде пробувати з неї вилізти, тим більше заплутається. Вона дуже врізається. Поранити може дуже сильно.

Микита Лисиця, прикордонник:

На ділянці нашої відповідальності вдалося встановити вже половину в той бік. Можна виграти час, так як на підрозділі знаходяться резерви, знаходяться військовослужбовці.

Так від Білорусі відгородилися Польща й Литва, тепер це робить і Україна. Адже поведінка сусідів стає щораз непередбачуванішою. Але в прикордонних селах паніки немає.

Валентина, жителька села Дольськ:

Бо хто його знає, шо їм в голові. Да що їм в голові - ніхто ж не знає, що буде завтра.

Укріплювати кордон українських силовиків змусила міграційна криза.

-Внимание, внимание, вы нарушаете государственную границу Украины. Против Вас будет применена сила.

Через імовірні загрози торік у п'яти областях, які межують із Білоруссю, провели масштабні навчання зі стримання нелегалів. Тепер взялися за інженерне облаштування рубежу.

Маргарита Вершиніна, пресофіцер Луцького прикордонного загону:

Наразі ситуація на кордонах з Білоруссю контрольована. Будь-яких загострень ми не спостерігаємо, на даний час тривають активні заходи з інженерного облаштування.

На зміцнення рубежів держава виділила понад 20 мільйонів гривень. Волинська ділянка кордону з Білоруссю - завдовжки понад двісті кілометрів. Скільки вже облашували - тримають у таємниці.