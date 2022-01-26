Звірячі вбивства: зоозахисники Черкас півроку знаходять трупи тварин у лісах [ Редактировать ]
Серія звірячих убивств собак під Черкасами. Уже пів року як місцеві зоозахисники знаходять трупи тварин у навколишніх лісах. Чому волонтери впевнені, що це справа рук однієї людини. Розкаже Станіслав Кухарчук.
Анна знову на тому місці, куди воліла б ніколи не повертатися. Тут, у глибині лісу, поблизу села Вергуни, дівчина кілька днів тому знайшла підвішений труп молодого добермана. Ці жахливі кадри зняли того вечора.
Про страшну знахідку дівчина одразу повідомила в поліцію, але правоохоронці відмовилися виїхати на місце. Тому Анна разом із подругами зняла собаку із зашморгу й поховала. Але оговтатися від побаченого вона навряд чи скоро зможе…
Анна Оніщенко, зоозахисниця:
Я не стикалась з таким …я ніколи не бачила такої прямо відкритої жорстокості тобто, до людини якось дійшло, що собаку треба прямо мучати …не просто повісити, бо вона не потрібна, а саме мучати.
Це вже шостий випадок за останні пів року на околицях Черкас, - розповідає зоозахисниця Влада Руденко. Каже, підвішених собак знаходять зазвичай у глибині лісу. Перший випадок стався у серпні - тоді молодого хаскі живодер прив'язав і залишив біля дерева на голодну смерть.
Влада Руденко, зоозахисниця:
Все собаки убиты фактическим одним почерком. Собаки некоторые просто были прибиты к дереву, а некоторые были подвешены …возможно человеку уже просто не приносит удовольствие просто привязать собаку, а он уже пошел на ступеньку выше. Скорее всего, что это делает стабильно один и тот же человек.
Якщо це робить одна й та сама людина, то це вже проблема не тільки для тварин, а й для суспільства, - впевнена психолог Інна Лук'янець. Від мук тварин цей нелюд отримує задоволення і де знати, що він обмежиться тільки собаками.
Інна Лук'янець, психолог:
Чи буде вона це робити, якщо брати такі маніакальні тенденції !? да! тому, що тепер треба постійна оця доза цієї ейфорії, вона буде її підкріплювати. В крайньому разі, якщо брати психологічну характеристику маніяків - то у них це є.
Після розголосу в соцмережах справою, нарешті, зацікавилась і поліція. Щоправда, у коментарях правоохоронці не багатослівні.
Зоя Вовк, начальник сектору зв'язків із громадськістю ГУНП у Черкаській області:
Поліцейські докладають усіх сил та засобів для того, щоб встановити деталі цієї події. Наразі відомості внесені до єдиного обліку і триває перевірка.
Якщо живодера затримають, йому загрожуватиме до трьох років позбавлення волі.
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Підвішених собак знаходять зазвичай у глибині лісу. Перший випадок стався у серпні - тоді молодого хаскі живодер прив'язав і залишив біля дерева на голодну смерть.
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