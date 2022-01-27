Україна й далі відмежовується від Білорусі. Облаштовувати огорожу на кордоні почали ще в розпал білорусько-польської міграційної кризи, а тепер - пришвидшилися ще й через російську ескалацію. Сніжана Сидурок виїжджала на інспекцію.

Це міжнародний пункт пропуску "Дольськ", на Волині. За якихось кілька десятків метрів - Білорусь.

Ми знаходимося безпосередньо на території державного кордону. Можна от побачити сусіднє село Калєно республіки Білорусь.

Через цей перехід ніхто не їздить уже три місяці - білоруси затіяли в себе реконструкцію. І поки сусіди ремонтують - наші будують.

Забетонували стовпчики бетонні, натягнули на них колючу проволку, яка називається "єгоза", і зараз протягуємо дріт, щоб закріпити.

Навіть таке, доволі примітивне загородження - запевняють прикордонники - може затримати порушника. Бо перелізти через нього непомітно майже неможливо.

Якщо потрапляє в неї людина чи тварина і чим більше буде пробувати з неї вилізти, тим більше заплутається. Вона дуже врізається. Поранити може дуже сильно.

Микита Лисиця, прикордонник:

На ділянці нашої відповідальності вдалося встановити вже половину в той бік. Можна виграти час, бо на підрозділі знаходяться резерви, знаходяться військовослужбовці.

Так від Білорусі відгородилися Польща й Литва, тепер це робить і Україна. Адже поведінка сусідів стає щораз непередбачуванішою. Але в прикордонних селах - паніки немає.

Валентина, жителька села Дольськ:

Бо хто його знає, що їм в голові. Да що їм в голові - ніхто ж не знає, що буде завтра.

Укріплювати кордон українських силовиків змусила міграційна криза.

Внимание, внимание вы нарушаете государственную границу Украины. Против вас будет применена сила.

Через імовірні загрози торік у п'яти областях, які межують із Білоруссю, провели масштабні навчання зі стримання нелегалів. Тепер взялися за інженерне облаштування рубежу.

Маргарита Вершиніна, пресофіцер Луцького прикордонного загону:

Наразі ситуація на кордонах з Білоруссю контрольована. Будь-яких загострень ми не спостерігаємо, на даний час тривають активні заходи з інженерного облаштування.

На зміцнення рубежів держава виділила понад 20 мільйонів гривень. Волинська ділянка кордону з Білоруссю - завдовжки понад двісті кілометрів. Скільки вже облаштували - тримають у таємниці.