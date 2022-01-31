Євросоюз готовий до перебоїв чи навіть припинення постачання газу з Росії [ Редактировать ]
Упораються без російського газу. Євросоюз готовий до перебоїв чи навіть припинення постачання газу з Росії. Про це заявив верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки - Жозеп Боррель. У кого збираються купувати паливо натомість і як саме в Брюсселі підготувалися "не мерзнути" - розкаже Олена Абрамович.
Коли російські війська мають проводити навчання всього за 18 кілометрів від українського кордону, Євросоюзу варто продемонструвати готовність до дій у разі ескалації, - вирішив Жозеп Боррель. І... опублікував блог із детальним описом підтримки України з боку ЄС. Згадав про надані позики й гранти. Та запевнив, що до найболючіших санкцій, які вдарять не лише по Росії, а й по ЄС, у Брюсселі вже готуються.
Жозеп Боррель Верховний представник ЄС з питань безпеки та зовнішньої політики:
Ми готові на випадок невдачі дипломатії й розглядаємо всі варіанти. Це включає підвищення нашої стійкості, в тому числі шляхом співпраці з такими партнерами, як США, Катар та Азербайджан, щодо питання постачання газу в разі, якщо Росія вирішить скоротити або припинити постачання.
США такій новині мають зрадіти, адже давно намагаються продавати скраплений газ Європі. Та за яку ціну й чи всі готові її платити? Угорський премʼєр, Віктор Орбан, наприклад, у вівторок збирається до Москви. Там має домовитись про більші обсяги російського газу для своєї країни. Угорська опозиція вимагала скасувати цей візит, та Орбан відкинув усі застереження.
Віктор Орбан, премʼєр-міністр Угорщини:
Щороку відбувається саміт Росія-Угорщина, нічого нового, все як завжди.
У Брюсселі побоюються, щоб ціною за знижку на російський газ для Угорщини не стало угорське вето на антиросійські санкції. Додаткове напруження всередині ЄС створює і намір Єврокомісії зарахувати ядерну енергетику та газ до так званого "зеленого" класу енергії. У категорії "брудної" залишиться лише вугільна, податки на яку дуже зростуть. І такий стан справ не подобається не лише Угорщині, а й Польщі та низці інших східноєвропейських членів ЄС, де багато вугільних електростанцій. Тож питання санкцій проти російського газогону обростає дедалі більшою кількістю суперечностей у ЄС.
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Якщо Кремль вирішить перекрити газовий вентиль, ЄС співпрацюватиме зі США, Катаром та Азербайджаном, аби розв'язати проблему.
Про це заявив міністр природних та водних ресурсів країни - Кіт Пітт. За його словами, Австралія розглядає можливість додаткових постачань у разі вторгнення РФ в Україну.
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Ці заборони вперше запровадили в липні 2014 року - вони спрямовані на обмеження доступу до ринків капіталів ЄС для певних російських банків і компаній.