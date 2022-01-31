Упораються без російського газу. Євросоюз готовий до перебоїв чи навіть припинення постачання газу з Росії. Про це заявив верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки - Жозеп Боррель. У кого збираються купувати паливо натомість і як саме в Брюсселі підготувалися "не мерзнути" - розкаже Олена Абрамович.

Коли російські війська мають проводити навчання всього за 18 кілометрів від українського кордону, Євросоюзу варто продемонструвати готовність до дій у разі ескалації, - вирішив Жозеп Боррель. І... опублікував блог із детальним описом підтримки України з боку ЄС. Згадав про надані позики й гранти. Та запевнив, що до найболючіших санкцій, які вдарять не лише по Росії, а й по ЄС, у Брюсселі вже готуються.

Жозеп Боррель Верховний представник ЄС з питань безпеки та зовнішньої політики:

Ми готові на випадок невдачі дипломатії й розглядаємо всі варіанти. Це включає підвищення нашої стійкості, в тому числі шляхом співпраці з такими партнерами, як США, Катар та Азербайджан, щодо питання постачання газу в разі, якщо Росія вирішить скоротити або припинити постачання.

США такій новині мають зрадіти, адже давно намагаються продавати скраплений газ Європі. Та за яку ціну й чи всі готові її платити? Угорський премʼєр, Віктор Орбан, наприклад, у вівторок збирається до Москви. Там має домовитись про більші обсяги російського газу для своєї країни. Угорська опозиція вимагала скасувати цей візит, та Орбан відкинув усі застереження.

Віктор Орбан, премʼєр-міністр Угорщини:

Щороку відбувається саміт Росія-Угорщина, нічого нового, все як завжди.

У Брюсселі побоюються, щоб ціною за знижку на російський газ для Угорщини не стало угорське вето на антиросійські санкції. Додаткове напруження всередині ЄС створює і намір Єврокомісії зарахувати ядерну енергетику та газ до так званого "зеленого" класу енергії. У категорії "брудної" залишиться лише вугільна, податки на яку дуже зростуть. І такий стан справ не подобається не лише Угорщині, а й Польщі та низці інших східноєвропейських членів ЄС, де багато вугільних електростанцій. Тож питання санкцій проти російського газогону обростає дедалі більшою кількістю суперечностей у ЄС.