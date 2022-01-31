Дорожчає чи не щодня. Бензин в Україні регулярно додає в ціні, і водії просто не встигають звикати до нових цифр на табло. Літр 95 вже коштує понад євро, і в цьому ми зрівнялися з країнами ЄС. Але це не межа, стверджують фахівці.

За прогнозами - найближчим часом слід чекати нової хвилі підвищення вартості пального. Адже Україна повністю залежить від імпорту. Мої колеги розкажуть більше.

Все дорожче і дорожче. Ще кілька днів тому - по 30, а вже сьогодні по 35 і навіть 37 гривень за літр 95-го. І це, кажуть експерти, далеко не межа. Зв'язок очевидний: додає в ціні нафта - за нею і пальне. А тут ще й гривня слабшає. Тож вартість пального і далі зростатиме. Вже найближчими днями може зрости на гривню-дві.

Сергій Куюн, експерт ринку нафтопродуктів:

З початку року ціни на нафту дуже стрімко зростають. Якщо вони стартували в перших числах січня з 78 доларів за барель, то минулого тижня ціни пробили позначку 90. Це 15% за два тижні.

Вартість пального в Україні залежить, в першу чергу, від світової ціни на нафту та курсу гривні. І те, і інше, після нового року, б'є рекорди. Поки чорне золото перевищило небачену за останні сім років позначку у 90 доларів за барель, гривня - стала другою у світі валютою за темпами знецінення.

Заправлялась прошлую заправку неделю назад, бензин был 35. Сегодня 37. Навреное, ситуация очень критическая для такого гражданина, как я. - Вижу цены. Большие цены, дорого ездить. Но, лучше на машине, чем на метро. - Все это не нравится. Все это возмущвет. Возмущает полное отсутствие реакции нашего правительства.

Можливостей в уряду вплинути на ситуацію - небагато. Адже ні на світові біржі, ні на іноземних інвесторів, які виводять валюту з України, побоюючись війни, він не впливає. Може хіба що частково обмежити зростання, аби воно не стало захмарним.

Геннадій Рябцев, експерт ринку нафтопродуктів:

Трейдери зараз працюють з урахуванням платоспроможності більшості споживачів, яка є дуже низькою. Іноді відбувається так, що зростання цін на кордоні не завжди сприяє зміненню цін на АЗС.

Виходить не дуже. Адже так ціни можна втримати лише упродовж нетривалого часу і згодом все одно доведеться підвищувати. Тож, чи подорожчає літр бензину на прогнозовані гривню-дві, - побачимо вже днями.