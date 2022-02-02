Ентоні Блінкен закликав Кремль відвести війська від українського кордону [ Редактировать ]
Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Кремль відвести війська від українського кордону та попередив про "швидкі та серйозні наслідки" в разі нової агресії проти України.
Про це йшлося під час телефонної розмови із Сергієм Лавровим, на якій обговорили письмову відповідь США на ультиматум Росії щодо нерозширення НАТО.
Блінкен наголосив: Штати і надалі підтримуватимуть суверенітет і територіальну цілісність України, а також право визначати свою зовнішню політику та вибирати безпекові альянси.
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Що важливо зазначити одразу: у Вашингтоні вважають лист, який передали до Москви, не "формальним переговорним документом", а радше переліком ідей до подальшого обговорення.
Текст відповіді Держдеп не публікуватиме - і попросив Москву теж цього не робити. Водночас про її зміст розповів на брифінгу Держсекретар Блінкен.
Більшість заяв щодо України зараз робить Держсекретар Блінкен - і від Президента Байдена давно вже чекали, що він висловить свою позицію.
Любые решения о развертывании войск будут приниматься вместе с НАТО
В адміністрації Байдена визначилися з відповіддю Москві. Сам документ ніхто ще не бачив, і, найімовірніше, остаточної версії взагалі досі не існує, проте є принципове рішення щодо змісту.