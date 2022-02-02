Штати і надалі підтримуватимуть суверенітет і територіальну цілісність України

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Кремль відвести війська від українського кордону та попередив про "швидкі та серйозні наслідки" в разі нової агресії проти України.

Про це йшлося під час телефонної розмови із Сергієм Лавровим, на якій обговорили письмову відповідь США на ультиматум Росії щодо нерозширення НАТО.

Блінкен наголосив: Штати і надалі підтримуватимуть суверенітет і територіальну цілісність України, а також право визначати свою зовнішню політику та вибирати безпекові альянси.