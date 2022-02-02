Світові ЗМІ заявили про незаконні обшуки в українському "Метінвесті", - Reuters [ Редактировать ]
У вівторок, 1 лютого, найбільша українська міжнародна гірничо-металургійна компанія Метінвест повідомила, що правоохоронці проводять обшуки на деяких підприємствах групи. Це відбувалось в рамках розслідування передбачуваних податкових порушень. Джерело: Reuters
У заяві йдеться, що обшуки проводяться незаконно, комп'ютерне обладнання конфіскується без будь-яких законних підстав, чиниться тиск на співробітників підприємства, економічна діяльність частково паралізована
Пресслужба компанії заявила, що до обшуків було залучено представників СБУ та прокуратури.
У СБУ заявили, що всі обшуки були законними та дозволеними судом.
"За даними слідства, деякі посадові особи гірничо-збагачувальних підприємств навмисне занижували податкові зобов'язання щодо ренти за користування надрами, що призвело до ненадходження коштів до державного бюджету України в особливо великих розмірах", - йдеться у письмовому коментарі СБУ для Reuters.
Податок, який компанії платять у видобутку руди, нафти, газу та інших ресурсів в офіційних джерелах називають рентою за користування надрами.
Представники компанії "Метінвест" стверджують, що підприємства сплатили усі податки та внесли до державного та місцевих бюджетів майже 53 млрд гривень (1,86 млрд доларів) 2021 року, що у 2,4 раза більше, ніж торік.
"Група Метінвест – сумлінний український платник податків... Компанія веде свою господарську діяльність на основі закону та порядку", – йдеться у повідомленні.
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